Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a ulaştı | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Mısır'a ulaştı. Öte yandan Türk Hava Kuvvetlerine ait ikinci uçağın da Gazze'ye doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.
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