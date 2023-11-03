Son dakika: Astana’da Türk Devletleri Zirvesi! Liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI "TÜRK DEVRİ" SLOGANIYLA

"Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirvede insani dramın yaşandığı İsrail ile Filistin arasında yaşananlar gündemde olacak. Gazze'de yaşanan insani dram kınanacak. Yapılacak görüşmelerle Türk devletleri arasında işbirlikleri derinleşecek.

Zirvede güvenlik ve savunma sanayi işbirliğini geliştirmek üzere müzakereler yapılması da öngörülüyor.

Zirvede bölge ve dünyadaki gelişmeler görüşülecek, siyasi krizler ve çatışmalar analiz edilecek.