Video Haber Başkan Erdoğan Astana'da liderlerle bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan Astana'da liderlerle bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan Astana'da liderlerle bir araya geldi | Video

03.11.2023 | 09:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Ak Orda Sarayı'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katıldı.

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