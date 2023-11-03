Başkan Erdoğan: "Gazze'de insanlık suçu işleniyor" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Başkenti Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işlediğini belirten Başkan Erdoğan, "Masum çocuklar katlediliyor. Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor. Önceliğimiz ateşkesin süratle tesis edilmesidir." dedi.
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