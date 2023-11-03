SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da... Türk Devletleri Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Zirvesi'nde; Türk Devletleri liderleri ile bir araya geldi.
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