Video Türkiye SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da... Türk Devletleri Zirvesi başladı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da... Türk Devletleri Zirvesi başladı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da... Türk Devletleri Zirvesi başladı

03.11.2023 | 09:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Zirvesi'nde; Türk Devletleri liderleri ile bir araya geldi.

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