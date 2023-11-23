İzmir’de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşları zamanında yatmayınca olan yine vatandaşa oldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü son olarak maaşların geçtiğimiz Cuma günü yatacağına dair söz vermesine rağmen maaşlar yine yatmayınca işçiler yaşananlara isyan etti.