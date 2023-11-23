Haberler Yaşam Haberleri Buca metrosu ile ilgili adli süreç başlatılmalı, sorumlular hesap vermeli
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:09 Son Güncelleme: 23.11.2023 10:56

Buca metrosu ile ilgili adli süreç başlatılmalı, sorumlular hesap vermeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, deyim yerindeyse İzmirlinin parasının Soyer ve ekibi tarafından nasıl çarçur edildiğini yaptığı tespitlerle tek tek gözler önüne serdi. Yaptığı incelemeler sonucunda; Tunç Soyer’in ‘İzmir tarihinin en büyük yatırımı’ olarak lanse ettiği Buca Metrosu ihalesinde tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, ihale komisyonunun uluslararası kabul gören saydamlık, eşit muamele, öngörülebilirlik, belirlilik ve güvenilirlik ilkelerine uygun davranmadığına dikkat çeken Denetçi hazırladığı raporda şu ifadelere yer verdi: Görevlerini gereği gibi yürütmeyen ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmalı... Soyer, temeli eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılan Buca Metrosu ihalesini en düşük ikinci teklifi veren Gülermak A.Ş’ye vermiş en düşük teklifi veren firma ile ihaleyi alan Gülermak arasındaki 529 milyon liralık fark, kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

ERTAN GÜRCANER
Buca metrosu ile ilgili adli süreç başlatılmalı, sorumlular hesap vermeli

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılına ilişkin iş ve işlemlerine ilişkin çarpıcı tespitlere ulaştı. Tespitler arasında en dikkat çekeni Tunç Soyer'in kamuoyuna 'İzmir tarihinin en büyük yatırımı' olarak lanse ettiği Buca Metrosu'nun ihale süreci oldu.

529 MİLYON LİRALIK FARK

Denetçi hazırladığı raporda ihalenin en düşük teklifi veren firma yerine 529 milyon lira daha fazla teklif sunan ikinci firmaya verildiğine dikkat çekti. İhale sürecinde kamu görevlilerin görevini gereğince yerine getirmediğine dikkat çeken denetçi tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, komisyon tarafından ortaya konulan seçimler ve dokümana aykırı uygulamalar nedeniyle, benzer risk unsurunu içeren iki tekliften birinin diğerine tercih edildiği belirtildi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILMALI

Bunun sonucu olarak Buca Metrosunun yapım işinin 528 milyon 547bin 504,36 TL daha yüksek bedelle yaptırılmak üzere sözleşmeye bağlandığına dikkat çeken Denetçi, ihale sürecinde yapılan değerlendirmelerin uluslararası kabul gören saydamlık, eşit muamele, öngörülebilirlik, belirlilik ve güvenilirlik ilkelerine uygun yürütülmediğini, dolayısıyla bu süreçte görev alan kamu görevlilerinin görevlerini gereği gibi yürütmedikleri yönünde görüş belirtti. Denetçi raporun sonuç bölümünde: "İlgililer hakkında idari ve adli süreç işletilmeli." Dedi.

529 MİLYONLUK FARK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021'de Buca Metrosunun ihalesini gerçekleştirmiş ihale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda 3 milyar 921 milyon 498 bin TL ile en düşük ikinci teklifi sunan Gülermak A.Ş'de karar kılmıştı. Komisyonun 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan Gülermak A.Ş'de karar kılması tartışmaları da beraberinde getirmişti

İDARE MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ

İhalede komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakılan Nurol – Yapı Merkezi Holding İş Ortaklığı, konuyu yargıya taşımış, İzmir 4. İdare Mahkemesi, ortak konsorsiyumun başvurusunu haklı bularak komisyon kararını iptal etmişti. Kararında ısrar eden Soyer mahkemenin verdiği iptal kararını ikinci bir komisyon kararı ile devre dışı bırakıp ihaleyi tekrar 529 milyon lira daha fazla teklif sunan Gülermak'a vermişti.

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Buca metrosu ile ilgili adli süreç başlatılmalı, sorumlular hesap vermeli
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