'Akçeli işleri araştıralım' önerisi Meral Akşener'in sinirlerini bozdu... "Senin içinden geçerim"

"SENİN İÇİNDEN GEÇERİM"

Dilekçede, Önşen'in bu konuşmaları üzerine Akşener'in kendisini parmak sallayarak şu sözlerle tehdit ettiği kaydediliyor: "Arzu, Madem öyle çık karşıma aday ol Arzu. Senin içinden geçerim… Ama genel kurulda bu para pul işlerini karıştırırsanız, bu konulara girerseniz 'sizin içinizden geçerim', diyerek müvekkili tüm GİK huzurunda tehdit etmiş; Daha sonra bir kez daha ve bu kere yine parmak sallayarak "Senin içinden geçerim" diyerek tam 3 kere bu hitap ile seslenmiştir."

"O… DERLER"

Ökşen'in "Ben 'para verdik' diyenleri GİK kararı ile Disiplin Kuruluna gönderelim. Yaptıkları açıklamaların savunmalarını yapsınlar. Sözleri ve eylemleri partimizi küçük düşürüyor. Gözlerimizi kapayınca bu sorun hallolmuyor, insanlar konuşuyor. Çenelerini kapatmak için GİK olarak bizim bu konu üzerine eğilmemiz ve gereğini yapmamız lazım." demesi üzerine Akşener'in "Sen biliyor musun? Bizim toplumumuzda bir kadın ve bir erkek yan yana oturduğu zaman kadın için "O…" derler; diyerek Ökşen'e GİK üyeleri huzurunda hakaret ettiği de dilekçede belirtiliyor.

"TOPLANTININ KAMERA KAYDI VAR"

Dilekçede toplantıların kamera kaydına alındığı belirtilerek "Şüpheli Genel Başkanın katıldığı tüm GİK toplantıları kamera ile kaydedilmektedir. Bu nedenle ilk önce bu kamera kayıtları ve bunların deşifresini talep ediyoruz." ifadeleri kullanılıyor.

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