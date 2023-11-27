Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 10:54

İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası parti içi kriz ve kumpaslardan kurtulamayan İYİ Parti, gün yüzüne çıkan skandallarına bir yenisini daha ekledi. Parti bir yandan yolsuzluk iddiaları ile çalkanıyor, bir yandan ise istifa furyasının sonu gelmiyor. İttifak anlaşmazlığı sebebiyle birçok ilçe teşkilatı yok olmanın eşiğine gelirken, son olarak şubat ayında yaşandığı iddia edilen "tecavüz skandalı" gündeme oturdu. Avrasya Araştırma eski başkanı Kemal Özkiraz, kayıt dışı para ve taciz iddialarıyla sarsılan İYİ Parti'ye yönelik çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Özkiraz, seçim öncesi Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti'nin oy oranının yüksek gösterildiği ısmarlama anketler yapması için kendilerine para teklif ettiklerini öne sürdü..