Kemal Özkiraz'dan İYİ Parti iddiası: Akşener ısmarlama anket için para teklif etti | Video
Avrasya Araştırma eski başkanı Kemal Özkiraz, kayıt dışı para ve taciz iddialarıyla sarsılan İYİ Parti'ye yönelik çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Özkiraz, seçim öncesi Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti'nin oy oranının yüksek gösterildiği ısmarlama anketler yapması için kendilerine para teklif ettiklerini öne sürdü.
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