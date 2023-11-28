Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş

İzmir son yılların en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldı. Hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa bir de kentteki altyapı eksikliği eklenince İzmir'in Karşıyaka, Mavişehir, Bostanlı, Alsancak, 1. Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddelerini su bastı. 400'ün üzerinde işyeri sular altında kalırken yüz milyonlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.
FELAKETİN BOYUTLARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sabahın ilk ışıkları ile birlikte suların çekilmesiyle yaşanan felaketin boyutları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sabah erken saatlerde işyerine koşan esnaf karşılaştığı manzara karşısında öfkeyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.
YAĞMURLUK GİYİP OBJEKTİFLERE POZ VERDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26 Kasım Pazar günü üzerine yağmurluk, ayaklarına da çizme giyerek Alsancak'ta selden etkilenen bölgede objektiflere poz verdi. Ardından da yaptığı açıklamada yaşananların sorumlusu olarak iklim krizini gösterdi. Konuşmasında altyapı eksikliğinden hiç bahsetmeyen Soyer'in aynı gün öğleden sonra Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.
UYARILARA KULAK ASMADI
Sel felaketi sonrası Meterolojinin tekrar kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı İzmir'de Esnaf var olma mücadelesi verirken Soyer'in Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil etmek için yurtdışına gitmiş olması skandal olarak nitelendirildi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Soyer'in 26, 27 ve 28 Kasım tarihleri arasında Valilikten izin aldığı yerine de vekaleten Başkan Vekili Mustafa Özuslu'yu bıraktığı belirtildi.
AKIL TUTULMASI
Soyer'in felakete rağmen yurtdışına çıkması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı yaşananları "akıl tutulması" olarak nitelendirdi. "Biz bu filmi daha önce de İstanbul'da izledik" diyen Bursalı yaptığı açıklamada, "Tunç Soyer, şehir kar altındayken balıkçıda yabancı büyükelçiyle yemek yiyen, İstanbullu selle boğuşurken kayak yapmaya giden belediye başkanını daha doğrusu eş genel başkanını taklit ediyor anlaşılan. Al birini vur ötekine. İzmir'e Polonya'dan sahip çıkılmaz Sayın Soyer! Hoş İzmir'de olsa da değişen bir şey olmayacak. Varlığı ile yokluğu farksız. CHP zihniyetinin sorunlara çözümü hep aynı: Sorunu görmezden gelmek. Sorunu görmediklerinde olmadığını düşünüyorlar" İfadelerini kullandı.
"HEM ADAY HEM ORTALIKTA YOK"
Kordon, Alsancak ve Mavişehir'in yağışların etkisi ve deniz suyunun yükselmesiyle sular altında kaldığını hatırlatan AK Parti Milletvekili Bursalı, "İzmirli kendisini İzmir'in 'Şehr-i Emini' olarak seçti. Şehir ona emanet. Ama kendisi şehrin en zor günlerinde yurtdışına seyahatte. Sen hem İzmir'e tekrar aday olmak için atmadık taklalar bırakmayacaksın hem de ilk krizde şehri terk edip gideceksin. İzmirli bunları asla unutmaz, unutmayacak da. Sadece 4 ay kaldı. Bu umursamazlığın hesabını CHP sandıkta mutlaka verecek" dedi.
"VATANDAŞ ÇARESİZ, ESNAF YALNIZ BIRAKILDI"
Su baskınları sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin yeteri kadar tahliye ve temizlik çalışmalarına destek vermediğini kaydeden Şebnem Bursalı, vatandaşın çaresiz esnafın ise yalnız bırakıldığını söyledi. Bursalı tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"GEMİYİ İLK TERK EDEN SOYER OLDU"
"Belediyecilik gerçek manada gönül işi. Öncelikle şehrinizi seveceksiniz. Şehrinizdeki her bir vatandaşınızı komşunuz bileceksiniz, ailenizin bir parçası olarak göreceksiniz. Ama 4 buçuk yıldır bu hassasiyetlerin hiçbirini Sayın Soyer'de göremedik. İyi günlerinde bile İzmirlinin yanında olmayan bir yönetim var İzmir'de. Bu zor günlerde ise gemiyi ilk terk eden kişi oldu kendisi."
"YAĞMURLUK POZUNUN SEBEBİ ANLAŞILDI"
"Yağmurun etkisini yitirdiği anda Sayın Soyer'i birden ortalıkta gördük. Yağmurluğunu ve çizmelerini giymiş objektiflere sular içinde poz veriyor. Sonra bir baktık ki ortalıktan kayboldu. Bu kurmaca pozun sebebi ise geleceğini bildiği tepkileri azaltmak içinmiş meğer. Kendince 'yağmurlukla poz verdim mi yokluğumu kimse fark edemez' demiş ama yanılmış. Şunu net olarak söyleyebilirim ki İzmir'de artık Tunç Soyer devri kapanmıştır. Sıra 31 Mart'ta CHP devrinin kapanmasına geldi. Allah'ın izniyle İzmirimize gerçek baharı AK Parti Belediyeciliği getirecektir"
KABUL EDİLEMEZ
SABAH'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'e tepki gösterdi. Soyer'in yaşanan felaket sonrası İzmirlilerin yanında olmak yerine yurtdışına gitmeyi tercih etmiş olmasını 'kabul edilemez' olarak değerlendiren Hızal: "Önemli ve kıymetli bir şey olabilir ama bundan çok daha önemli ve kıymetli olan su baskını nedeniyle zor durumda olan on binlerce İzmirlinin yanında olması idi. Sayın Soyer'in felaketin ardından birkaç saat sokaklarda dolaşıp objektiflere poz verdikten sonra yurtdışına çıkması çok doğru bir davranış değil. Sayın başkanın hiçbir zaman öncelikleri bu şehre dair olmadı. Sayın Soyer, 4 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanı gibi değil de adeta bir STK başkanı gibi hareket ediyor. O nedenledir ki Sayın Soyer'in hizmetleriyle ilgili halk arasında yapılan memnuniyet anketlerinde oranlar çok düşük çıkıyor. İzmirlilere büyük bir haksızlık söz konusu." Diye konuştu.