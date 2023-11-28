Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş

"GEMİYİ İLK TERK EDEN SOYER OLDU"

"Belediyecilik gerçek manada gönül işi. Öncelikle şehrinizi seveceksiniz. Şehrinizdeki her bir vatandaşınızı komşunuz bileceksiniz, ailenizin bir parçası olarak göreceksiniz. Ama 4 buçuk yıldır bu hassasiyetlerin hiçbirini Sayın Soyer'de göremedik. İyi günlerinde bile İzmirlinin yanında olmayan bir yönetim var İzmir'de. Bu zor günlerde ise gemiyi ilk terk eden kişi oldu kendisi."

"YAĞMURLUK POZUNUN SEBEBİ ANLAŞILDI"

"Yağmurun etkisini yitirdiği anda Sayın Soyer'i birden ortalıkta gördük. Yağmurluğunu ve çizmelerini giymiş objektiflere sular içinde poz veriyor. Sonra bir baktık ki ortalıktan kayboldu. Bu kurmaca pozun sebebi ise geleceğini bildiği tepkileri azaltmak içinmiş meğer. Kendince 'yağmurlukla poz verdim mi yokluğumu kimse fark edemez' demiş ama yanılmış. Şunu net olarak söyleyebilirim ki İzmir'de artık Tunç Soyer devri kapanmıştır. Sıra 31 Mart'ta CHP devrinin kapanmasına geldi. Allah'ın izniyle İzmirimize gerçek baharı AK Parti Belediyeciliği getirecektir"

KABUL EDİLEMEZ

SABAH'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'e tepki gösterdi. Soyer'in yaşanan felaket sonrası İzmirlilerin yanında olmak yerine yurtdışına gitmeyi tercih etmiş olmasını 'kabul edilemez' olarak değerlendiren Hızal: "Önemli ve kıymetli bir şey olabilir ama bundan çok daha önemli ve kıymetli olan su baskını nedeniyle zor durumda olan on binlerce İzmirlinin yanında olması idi. Sayın Soyer'in felaketin ardından birkaç saat sokaklarda dolaşıp objektiflere poz verdikten sonra yurtdışına çıkması çok doğru bir davranış değil. Sayın başkanın hiçbir zaman öncelikleri bu şehre dair olmadı. Sayın Soyer, 4 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanı gibi değil de adeta bir STK başkanı gibi hareket ediyor. O nedenledir ki Sayın Soyer'in hizmetleriyle ilgili halk arasında yapılan memnuniyet anketlerinde oranlar çok düşük çıkıyor. İzmirlilere büyük bir haksızlık söz konusu." Diye konuştu.

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