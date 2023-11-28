Haberler Yaşam İzmir'de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:05

İzmir'de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, içme suyuna yine zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde SABAH'ın suya zam geleceğine ilişkin haberinin ardından yüzde 15'lik fiyat artışını öngören önerge, İZSU Genel Kurulunda CHP ve İyi Partili Meclis Üyelerinin oyları ile kabul edildi. Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu 20 lira 08 kuruştan 22 lira 09 kuruşa yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl mart ayında içme suyu tarifelerindeki artışı TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlamış 2022 Mart ile 2023 Temmuz arasındaki 16 aylık süreçte içme suyuna art arda 16 kez zam yapılarak kırılması güç bir rekora da imza atılmıştı. Yeni tarife 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.