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Haberler Yaşam İzmir'de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:05

İzmir'de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, içme suyuna yine zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde SABAH'ın suya zam geleceğine ilişkin haberinin ardından yüzde 15'lik fiyat artışını öngören önerge, İZSU Genel Kurulunda CHP ve İyi Partili Meclis Üyelerinin oyları ile kabul edildi. Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonu 20 lira 08 kuruştan 22 lira 09 kuruşa yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz yıl mart ayında içme suyu tarifelerindeki artışı TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlamış 2022 Mart ile 2023 Temmuz arasındaki 16 aylık süreçte içme suyuna art arda 16 kez zam yapılarak kırılması güç bir rekora da imza atılmıştı. Yeni tarife 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi oy kaybederim kaygısı ile normal koşullarda 1 Ocak'ta yürürlüğe sokulan su zammını 1 ay geriye çekti.

İzmir’de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

İZSU Genel Kurulu AK parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oyları ile yeni zamlı tarifeyi kabul etti.

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İzmir’de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

Buna göre içme suyuna 1 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 15 zam geldi. Zamlı tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tzonu 20 lira 08 kuruştan 22 lira 09 kuruşa yükseldi.

İzmir’de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

Zamlı tarifeye göre 11 -20 metreküp tüketimde suyun tonu 28 lira 24 kuruşa, 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise metreküp fiyatı 52 lira 88 kuruşa yükseldi.

İzmir’de suya yine zam! Kırılması güç rekor: 16 ayda 16 kez...

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, grup olarak zamma karşı olduklarını belirtti. Hızal Türkiye'nin en pahalı içme suyunu İzmirlilerin kullandığını söyledi.

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