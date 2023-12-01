PKK, FETÖ, LGBT skandalları sonrası şimdi de pedofili rezaleti: Ekşi Sözlük neden hala açık?

Ekşi Sözlük, PKK, FETÖ, LGBT skandalları yetmezmiş gibi şimdi de pedofili rezaleti ile gündemde. Terör paylaşımlarına aleni yer veren, buna itiraz edenleri de bir bir engelleyen veya daha az kişiye gösteren Ekşi Sözlük, pedofili skandalında da, paylaşımları ortaya çıkaran kişiyi engelleyerek istismarın yanında saf tuttu.
Bir bebeğe yönelik pedofili sapkınlığına ilişkin paylaşımları ortaya çıkaran kullanıcı, durumu Ekşi Sözlük yönetimine bildirdiğini, yönetimin kendisini engellemeyi tercih ettiğini söyledi. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ile ilgili sabah.com.tr'ye konuşan uzmanlar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
'MEVZUATTAKİ BOŞLUKTAN YARARLANIYOR'
Avukat Cüneyd Altıparmak, Ekşi Sözlük'ün daha önce işlediği suçlardan kaynaklı olarak mahkemelerce kapatıldığını vurguladı, mevzuata dikkat çekti.
Altıparmak, "Çok hızlı şekilde bir mevzuat güncellemesine ihtiyaç var. Çünkü internette maalesef kara noktalar, boşluklar var. Ekşi Sözlük de, mevzuattaki boşluktan yararlanıyor." dedi.
"EŞİTLEME KARARI İLE YENİ DOMAİNLERE DE CEZA UYGULAMAK GEREKİYOR"
Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:
Kapatma ve engelleme kararlarını eşitleme şeklinde yeni açılan ya da açılacak olan domainlere de uygulamak gerekiyor. Mevzuat, bu noktada eksik kalıyor ve bu noktanın güncellenmesi büyük önem arz ediyor. Burada boşluk var ve bunu kapatmak lazım.
"ARTIK BİR KURUL KURULMALI"
Altıparmak, internetin gelişim hızının hukuktan da hızlı olduğuna dikkat çekerek, "Siz internet ile ilgili bir düzenleme yapana kadar yeni bir şey oluyor. Her dakika düzenleme yapamayız, TBMM'den karar çıkaramayız. Sivil toplum, kamu, özel öyle bir birliktelik ile kurul kuralım ki, bu kurul sadece bu gelişmeler ile ilgilensin. Anlık olarak müdahale edebilsin." dedi.
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut
"İÇERİK SAĞLAYICI DA SUÇUN HESABINI VERMELİ"
Sicili kabarık olan Ekşi Sözlük'ün de paylaşımlardan mesul olması gerektiğini ifade eden Altıparmak, "İçerik sağlayan sitenin hukuki olarak sorumluluğu olmalı. Paylaşımın yapıldığı ortamı yönetenler, suçun hesabını da vermeli." diye konuştu.
Ekşi Sözlük Kurucusu Sedat Kapanoğlu
"İSTESE EKŞİ SÖZLÜK BU PAYLAŞIMIN YAPILMASINI ALGORİTMA İLE ENGELLER"
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Tunay Kamer ise Ekşi Sözlük'teki pedofili rezaletini şöyle değerlendirdi:
Ekşi sözlük'te cinsel içerikli çocuk görsellerinin paylaşımı ile ilgili bir skandalla karşı karşıya kaldık bugünlerde. Bunun kaldırılması ile ilgili Ekşi Sözlük birtakım önlemler alabilir mi? Alabilir. Algoritmayla bir çok kelimenin tanımlanması gerçekleştirilebilir veya görsellerin bu görseller ya da kelimelerin paylaşımı olduğunda editörlere ya da yöneticilere bazı mesajlar giderek bu içerikleri hemen kaldırılabilirler. O kelimelerin ya da görsellerin olduğu içeriklerin paylaşılmamasıyla ilgili bir yazılım eklenerek bu da gerçekleştirilebilir.
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Tunay Kamer
"AĞUSTOS AYINDA DA BENZER BİR REZALET OLMUŞTU"
Kamer sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu habere bakıldığında bu olayda şikayet eden kişi o görsellerin kaldırılmasını istiyor ama şikayet eden kişinin yazarlığına son veriyor. O paylaşımı yapan değil, bu akıllarda ister istemez bir şüphe açığa çıkarıyor. Çünkü Ağustos ayında da buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Ekşi sözlükte 11 yaşındaki bir çocuğun. Görsellerinin satışa gerçekleştiği ile ilgili bir yazar tarafından giriş gerçekleştirildi. Bu girişe bir çok tepkiler ortaya kondu.
"BU DAVRANIŞLARI ŞÜPHEYİ ARTIRIYOR"
Kamer, Ekşi Sözlük'ün o dönemki tutumuna da dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
Maalesef editörler ya da yöneticiler bunun kaldırılmasıyla ilgili hiç de aceleci davranmadılar. Dolayısıyla bu şüpheleri ister istemez artırıyor.
"ÖZGÜR BİR ORTAM SUNULACAK DİYE KİMSE SUÇ İŞLEYEMEZ"
Kamer, Ekşi Sözlük'ün kabarık sicilini hatırlatarak, "Birçok toplumsal siyasi ahlaki konuda Ekşi Sözlük'e ciddi tepkiler var. Bir çok yazar ya da tanınmış siyasiler linç edildi. Bununla ilgili şikayetler ve davalara devam ediliyor. Özgür bir ortam sunduğunu söylüyor ama içeriklerin kontrol edilmesi Ekşi Sözlük'ün sorumluluğunda. Yani kimse özgür bir ortam diye hakaret edemez veya suç işleyemez, terör propagandası yapamaz ya da çocuk istismarı gerçekleştiremez."dedi.
EKŞİ SÖZLÜK'ÜN SİCİLİ KABARIK
Gelin şimdi Ekşi Sözlük'teki skandallardan bazılarını hatırlayalım:
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin şehit olduğu terör saldırısı Ekşi Sözlük'te açılan konu başlığı ile övüldü. Benzer bir saldırının Türkiye'de de olması gerektiği şeklinde alçakça ifadeler bile kullanıldı.
LGBT dayatmasına karşı ailelerin Saraçhane'de buluşarak yapacağı yürüyüş de Ekşi Sözlük'te hakaret dolu içeriklerle hedef alındı. LGBT'ye karşı kullanılan ifadeler ise Ekşi Sözlük yönetiminin kısıtlamasına takıldı.
Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video
Yine PKK terör örgütüne destek veren paylaşımlara Ekşi Sözlük yönetimi tarafından müsaade edildi. Terörist başı Abdullah Öcalan'dan övgü dolu sözlerle bahsedildi. PKK terör örgütü uzantılarından HPG için, "Apo'cu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" diye bahsedildi. HPG'nin şehit ettiği korucu ile ilgili skandal ifadeler kullanılırken, terör örgütü ise masum gösterilmişti.
Yine ülkede sokak olaylarının çıkması için Ekşi Sözlük'te skandal ifadeler kullanılmış, yönetim bunu da görmezden gelmişti. O paylaşımlardan birinde, "İç savaş çıkması için daha ne olması gerekiyor" ifadeleri yer almıştı. Bu ifadeye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Seçim döneminde Ekşi Sözlük'te CHP ve 6'lı masa lehine siyasi dizayn da yapılmıştı. Cumhur İttifakı lehine paylaşımlara görüntüleme kısıtlamaları getirilirken, CHP lehine içerikler kullanıcıların önüne yoğun şekilde düşürülmüştü.
Yine, 6'lı masa ve CHP aleyhine içerikler kanaldan hızlıca yok edilmişti. Örneğin, CHP'li vekilin PKK kanalına çıkması ile ilgili olay Ekşi Sözlük yönetimi tarafından hızla kaldırılmıştı.