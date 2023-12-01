PKK, FETÖ, LGBT skandalları sonrası şimdi de pedofili rezaleti: Ekşi Sözlük neden hala açık?

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Tunay Kamer

"AĞUSTOS AYINDA DA BENZER BİR REZALET OLMUŞTU"

Kamer sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu habere bakıldığında bu olayda şikayet eden kişi o görsellerin kaldırılmasını istiyor ama şikayet eden kişinin yazarlığına son veriyor. O paylaşımı yapan değil, bu akıllarda ister istemez bir şüphe açığa çıkarıyor. Çünkü Ağustos ayında da buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Ekşi sözlükte 11 yaşındaki bir çocuğun. Görsellerinin satışa gerçekleştiği ile ilgili bir yazar tarafından giriş gerçekleştirildi. Bu girişe bir çok tepkiler ortaya kondu.

"BU DAVRANIŞLARI ŞÜPHEYİ ARTIRIYOR"

Kamer, Ekşi Sözlük'ün o dönemki tutumuna da dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

Maalesef editörler ya da yöneticiler bunun kaldırılmasıyla ilgili hiç de aceleci davranmadılar. Dolayısıyla bu şüpheleri ister istemez artırıyor.