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Haberler Fotohaber Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:44

Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Ekşi Sözlük pedofili skandalının ayrıntıları kan dondurdu! Bir Ekşi Sözlük yazarı, başka bir yazar tarafından "bir kız bebeğe istismar" fotoğraflarının içerdiği mesajlar aldığını belirtti ve olayı duyurmak için platform üzerinden başlık açarak görüntüleri paylaştı. Sesini duyurmaya çalışan kullanıcı, Ekşi Sözlük tarafından engellendi. Yazar, mide bulandıran olayı sosyal medya aracılığıyla paylaştı. İstismar olayı Bakanlığı ve emniyet güçlerini harekete geçirdi. Akıl almaz açıklamalar ve görüntülerle ilgili Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Uzman Klinik Psikolog Bekay Ateş ve Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz değerlendirdi.

Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Ekşi Sözlük pedofili skandalıyla ilgili toplumun vicdanını yaralayan, akıl almaz olayı uzmanlar değerlendirdi. Bu süreçte ailelere neler düşüyor, istismar durumunda yapılması gerekenler, istismar belirtilerini ve istismarcının eyleme geçmeden önce anlaşılmasının mümkün olup olmadığı hakkında uzmanlar SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

PROF. DR. NEVZAT TARHAN

Pedofili ve Cinsel istismar toplum nezdinde kabul edilemez bir suç ve hatta sapkınlık. Öte yandan, psikolojide pedofilinin nedenleri üzerine dair çok önemli araştırmalar var. Siz de bize bu nedenlerden bahsedebilir misiniz?

Pedofili, psikiyatri literatüründe cinsel perversiyon veya parafili olarak tanımlanan bir davranış bozukluğudur. Çocuklara "cinsel sevi" ruh dünyaları araştırıldığında çoğunda önemli psikolojik patolojiler var ve bu kişilerin çeşitli travmaları var. Bu travmaların, "seksüel narsizm" dediğimiz bir özellikleri bulunuyor. Kendinden zayıf ve güçsüz kişilerle birlikte olma isteğiyle ortaya çıkıyor. Kendi egolarını üstün ve güçlü gördükleri için kendilerinden zayıf çocuklarla birlikte olmak istemeleri ile ilgili bir eğilim oluşuyor bu kişilerde. Karşı cinsle birlikte olma isteklerinde, aynı doyumu sağlayamıyorlar. Bu doyumu sağlayamama sonucunda, savunmasız çocuklara çeşitli menfaat veya ücret karşılığında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin çocuklukta cinsel travmaları olabilir.

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Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Karşı cinsle beraber olmaktan korkar ve kaçınırlar. Bu durumda bazı kişilerde çocuklara karşı, bazı kişilerde hayvanlara karşı ortaya çıkabiliyor. Pedofililerde, 'cinsel sevgi nesnesi' çocuklar olabiliyor. Örneğin; karşılaştığımız bir "ayak fetişizmi" vakasında yaptığımız incelemeler sonucunda, çocukluğunda anne ve teyzeler tarafından "çocuğun karnına ayak koyularak sevme" eylemi yaşadığı gördük. Ayaklarını sevdirerek büyüttükleri için cinsel sevgi nesnesi olarak çocuğun ilk 0-3 yaş döneminde "ayak fetişizmi ortaya çıkıyor. Pedofili kişilerde de cinsel sevgi nesnesi buna benzer bir biçimde kötü örnekler ve kötü öğrenmeler sonucunda ortaya çıkması mümkündür.

Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Aileden birisinde varsa veya oluşturduğu alt kültürde bu normal kabul ediliyorsa bu durum devam edebilir. Hatta bununla ilgili şu anda Hollanda'da bir parti kuruluyor. Onlar bu durumu, hatta ensesti bir özgürlük alanı olarak görülmeye başlıyor. Fakat biz psikiyatri literatüründe bu durum, patolojik cinsellik olarak kabul ediliyor.

Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Bu vakada, sapkın kişi çocuk istismarı eylemini neden paylaşma eğiliminde bulunuyor sizce?

Bunun İngiltere'de yaşandığı bir örnek var. İngiltere'de bir polis müdürüne, 9 - 10 yaşlarında iki tane erkek çocuğu geçici olarak vesayetle veriliyor. Polis müdürü, bu çocukların uygunsuz görüntülerini çekerek internette yayınlıyor. Bunun üzerine mahkeme süreci başlıyor. Fakat mahkemede, bu kişi yaptığının suç olduğunu kabul etmiyor.

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