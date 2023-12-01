Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

Ekşi Sözlük pedofili skandalının ayrıntıları kan dondurdu! Bir Ekşi Sözlük yazarı, başka bir yazar tarafından "bir kız bebeğe istismar" fotoğraflarının içerdiği mesajlar aldığını belirtti ve olayı duyurmak için platform üzerinden başlık açarak görüntüleri paylaştı. Sesini duyurmaya çalışan kullanıcı, Ekşi Sözlük tarafından engellendi. Yazar, mide bulandıran olayı sosyal medya aracılığıyla paylaştı. İstismar olayı Bakanlığı ve emniyet güçlerini harekete geçirdi. Akıl almaz açıklamalar ve görüntülerle ilgili Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Uzman Klinik Psikolog Bekay Ateş ve Uzman Klinik Psikolog Merve Tokgöz değerlendirdi.