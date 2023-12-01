Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?

PROF. DR. NEVZAT TARHAN

Pedofili ve Cinsel istismar toplum nezdinde kabul edilemez bir suç ve hatta sapkınlık. Öte yandan, psikolojide pedofilinin nedenleri üzerine dair çok önemli araştırmalar var. Siz de bize bu nedenlerden bahsedebilir misiniz?

Pedofili, psikiyatri literatüründe cinsel perversiyon veya parafili olarak tanımlanan bir davranış bozukluğudur. Çocuklara "cinsel sevi" ruh dünyaları araştırıldığında çoğunda önemli psikolojik patolojiler var ve bu kişilerin çeşitli travmaları var. Bu travmaların, "seksüel narsizm" dediğimiz bir özellikleri bulunuyor. Kendinden zayıf ve güçsüz kişilerle birlikte olma isteğiyle ortaya çıkıyor. Kendi egolarını üstün ve güçlü gördükleri için kendilerinden zayıf çocuklarla birlikte olmak istemeleri ile ilgili bir eğilim oluşuyor bu kişilerde. Karşı cinsle birlikte olma isteklerinde, aynı doyumu sağlayamıyorlar. Bu doyumu sağlayamama sonucunda, savunmasız çocuklara çeşitli menfaat veya ücret karşılığında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin çocuklukta cinsel travmaları olabilir.