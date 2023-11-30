Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video
Ekşi Sözlük’te iğrenç bir olay yaşandı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda aldı. Görüntüleri de başka bir yazara yolladı. Mesajları görünce şoke olan Görko isimli kişi ise sözlükte başlık açtı. Sapığın attığı mesajları ve görüntüleri paylaştı. Sözlük yönetimi pedofili şahsı ifşa eden yazarı banladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
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