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Haberler Yaşam Ekşi Sözlük'ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 00:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 01:05

Ekşi Sözlük'ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

Ekşi Sözlük'te pedofili yazar skandalı ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin iğrençliği belgeleyen yazarın hesabını engellemesine tepki yağdı. Sözlük yöneticisi Başak Purut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise "pedofili skandalını örtbas çabası" olarak yorumlandı. Gerçeği saptıran Başak Purut'a ise hesabı engellenen yazar, "Susturmak yerine aksiyon alsaydınız..." sözleriyle isyan etti. İşte detaylar...

Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

Ekşi Sözlük'teki pedofili yazar skandalı sonrası platform yönetiminin takındığı tavır tepki çekti. İğrenç istismarı kamuoyuna duyuran yazarın hesabı 'pasif' konumuna çekildi.

Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

Sözlük yöneticisi Başak Purut'un söz konusu durumla ilgili yaptığı açıklama tepkilere neden olurken, pedofili kişiyi ve olayı ifşa eden "Görko" isimli kullanıcı sosyal medya hesabından, "Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi" yazılı fotoğrafı almayacaktım. Yazık." sözlerini kullandı.

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Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

İddiaya göre pedofili Ekşi Sözlük yazarı, istismar ettiği bebeklerin karnına tarih attı. Daha sonra da çektiği kareleri Ekşi Sözlük'ten "Görko" isimli kişiye mesaj olarak yolladı.

Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı! İğrenç mesajlar ve görüntüler | Video

Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

SAPIKLIĞI İFŞA EDEN YAZARIN HESABI BANLANDI!

Görko isimli hesap ise sözlükte başlık açtı. İğrenç olayı tek tek anlatıp pedofili yazarı ifşaladı. Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bir skandala imza attı. Sapığı ifşa eden kişinin hesabını banladı. Görko isimli kullanıcı ise yaşananları X'te anlattı.

Günlerdir sesini duyurmaya çalıştığını belirten kullanıcı, istismarcının bu olayı yaparken bebeğin karnına günün tarihini attığını ve bu şekilde kendisiyle paylaştığını belirtti. İstismarcının en son bugün sabah saatlerinde de kendisine fotoğraf attığını ifade eden kullanıcı, paylaşırken "Elinden bir şey gelmiyor mu?" notu da düştüğünü söyledi.

Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ÇABASI!

Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

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