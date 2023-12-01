Ekşi Sözlük’ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...

SAPIKLIĞI İFŞA EDEN YAZARIN HESABI BANLANDI!

Görko isimli hesap ise sözlükte başlık açtı. İğrenç olayı tek tek anlatıp pedofili yazarı ifşaladı. Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bir skandala imza attı. Sapığı ifşa eden kişinin hesabını banladı. Görko isimli kullanıcı ise yaşananları X'te anlattı.

Günlerdir sesini duyurmaya çalıştığını belirten kullanıcı, istismarcının bu olayı yaparken bebeğin karnına günün tarihini attığını ve bu şekilde kendisiyle paylaştığını belirtti. İstismarcının en son bugün sabah saatlerinde de kendisine fotoğraf attığını ifade eden kullanıcı, paylaşırken "Elinden bir şey gelmiyor mu?" notu da düştüğünü söyledi.