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Ekşi Sözlük'ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 00:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
01:05
Ekşi Sözlük'ten pedofili skandalını örtbas çabası! İğrençliği belgeleyen yazar konuştu: Susturmak yerine...
Ekşi Sözlük'te pedofili yazar skandalı ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin iğrençliği belgeleyen yazarın hesabını engellemesine tepki yağdı. Sözlük yöneticisi Başak Purut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ise "pedofili skandalını örtbas çabası" olarak yorumlandı. Gerçeği saptıran Başak Purut'a ise hesabı engellenen yazar, "Susturmak yerine aksiyon alsaydınız..." sözleriyle isyan etti. İşte detaylar...