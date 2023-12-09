Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü





HAKAN HAN ÖZCAN BOMBALADI



"Firmalara bakıyoruz; 2020 ve 2021'de açılan firmalar, 2022'de hisse devri yapılan firmalar…"

"Aynı firmaya 19 gün içinde toplam 200 Milyon TL işi üç parça halinde nasıl pasladınız?"

-Ankara'da firma mı kalmadı da Samsun'dan şehrimize misafir getirdiğiniz kişilerin yeni açtığı firmalara ihalesiz işler verdiniz

"İhaleleri canlı yayınladık" diyorsunuz ya; portaş'ın milyarlarca liralık satın almalarının görüntülerini kamuoyuyla bir paylaşsanız da ankara halkı da seyretse!"



-"Dilerseniz yine cevap veremeyip bu paylaşımı dava da edebilirsiniz. Algı operasyonlarınıza hizmet edebilir."

"Kolay gelsin, pazar ola @mansuryavas06"

"Gerçekler ortaya çıktı, #MASKELİBALOBİTTİ"

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