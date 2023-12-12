Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü! Genel merkezde dikkat çeken pankart: Acıma failine!

Partililer, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki kumpası hatırlatarak Muharrem İnce'ye çağrı yaptı: "Acıma failine tetiği bir daha çeker." "Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk."

Muharrem İnce’ye kaset komplosunda flaş gelişme! İddianamesi iade edildi

Son dakika: Muharrem İnce’nin kaset soruşturması tamamlandı

Muhrarrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

Muharrem İnce’ye kaset komplosunda flaş gelişme! İddianamesi iade edildi

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur