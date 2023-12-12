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Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:41 Son Güncelleme: 12.12.2023 15:43

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü! Genel merkezde dikkat çeken pankart: Acıma failine!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Değişimciler ise yerel seçimde destek bulmak için panikledi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir hafta içinde iki kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde FETÖ’nün montajladığı ve CHP'lilerin yaydığı görüntülerle adaylıktan çekilen İnce’nin, İmamoğlu’na destek vereceğini açıklaması ise partilileri sinirlendirdi. Memleket Partisi Genel Merkezi’ne asılan pankart dikkat çekti: Acıma failine!

Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü! Genel merkezde dikkat çeken pankart: Acıma failine!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı. Ancak FETÖ'nün montajladığı ve CHP'lilerin yaydığı görüntülerle seçim yarışından çekildiğini açıkladı.

Tüm bu skandallara rağmen büyük bir dönüş yaptı. Yaşanılanları çabuk unutan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesinin ardından önce Özgür Özel ile ardından Ekrem İmamoğlu ile yakın temas sağladı.

Önceki gün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce'nin yaptığı toplantı, kendi partisinde de rahatsızlık yarattı.

Daha önce "İş yapmıyor mağduriyete yatıyor" dediği Ekrem İmamoğlu'na yerel seçimlerde destek sinyali veren Muharrem İnce'nin bir hafta içinde ikinci kez CHP'li belediye başkanı ile görüşmesi, CHP'yi de karıştırdı.

Görüşme sırasında Memleket Partisi Genel Merkezi'ne asılan pankartlar da dikkatlerden kaçmadı.

Partililer, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki kumpası hatırlatarak Muharrem İnce'ye çağrı yaptı: "Acıma failine tetiği bir daha çeker." "Onlar seni sırtından bıçakladı, biz seni savunduk."

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Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü! Genel merkezde dikkat çeken pankart: Acıma failine!
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