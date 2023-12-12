Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmüştü! Genel merkezde dikkat çeken pankart: Acıma failine!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı. Ancak FETÖ'nün montajladığı ve CHP'lilerin yaydığı görüntülerle seçim yarışından çekildiğini açıkladı.
Tüm bu skandallara rağmen büyük bir dönüş yaptı. Yaşanılanları çabuk unutan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesinin ardından önce Özgür Özel ile ardından Ekrem İmamoğlu ile yakın temas sağladı.
Daha önce "İş yapmıyor mağduriyete yatıyor" dediği Ekrem İmamoğlu'na yerel seçimlerde destek sinyali veren Muharrem İnce'nin bir hafta içinde ikinci kez CHP'li belediye başkanı ile görüşmesi, CHP'yi de karıştırdı.
Görüşme sırasında Memleket Partisi Genel Merkezi'ne asılan pankartlar da dikkatlerden kaçmadı.