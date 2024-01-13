Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…

Bu iki acı haberin ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yer alan üs bölgesinin önemi bir kez daha gündeme gelirken diğer taraftan da yeni bir sınır ötesi harekatın başlama ihtimali gündemde. Yaşanan son gelişmeleri Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yorumladı:

Üs bölgeleri hakim arazide seçilir, araziyi görebileceği, alanları kontrol edebileceği, etki altına alabileceği bütün araziye hakim, güvenlikli bölgelerde seçilir. Ama bu kendi dağın ve arazinin iklim koşullarının sunmuş olduğu riske bağlı seçilir. Temel parametre, sizin vazifeniz, teröristin durumu, arazinin yapısı, mevcut kuvvetler ve zaman faktörlerine bağlıdır bu iş.