Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Eş zamanlı düzenlenen hava harekatında 29 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hale getirildi.
DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE
Hain saldırının ardından devletin zirvesi Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapma kararı aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu. Toplantının Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Altun, "Toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE SON 20 YIL İÇİNDE TERÖRLE MÜCADELEDE EN KRİTİK SEVİYEDE
Türkiye terörle mücadelede son 20 yıl içinde tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonları neticesinde terör örgütü PKK gerek sınır içinde gerek sınır dışında büyük darbe alıyor. Son 20 yıl içinde terörle mücadelede en kritik seviyeye geldiğimiz şu günlerde daha geçtiğimiz ay düzenlenen hain saldırıda şehit verdiğimiz 12 askerin acısı dinmemişken dün gece Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışma neticesinde 9 askerimiz şehit düştü. Çatışmada 4 askerimizin de yaralandığı öğrenildi.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 6 PKK'lı terörist böyle imha edildi
Bu iki acı haberin ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yer alan üs bölgesinin önemi bir kez daha gündeme gelirken diğer taraftan da yeni bir sınır ötesi harekatın başlama ihtimali gündemde. Yaşanan son gelişmeleri Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yorumladı:
Üs bölgeleri hakim arazide seçilir, araziyi görebileceği, alanları kontrol edebileceği, etki altına alabileceği bütün araziye hakim, güvenlikli bölgelerde seçilir. Ama bu kendi dağın ve arazinin iklim koşullarının sunmuş olduğu riske bağlı seçilir. Temel parametre, sizin vazifeniz, teröristin durumu, arazinin yapısı, mevcut kuvvetler ve zaman faktörlerine bağlıdır bu iş.
PKK HER ZAMAN BU UÇ NOKTALARDA EYLEM YAPMAK İSTER
12 askerimizi şehit verdiğimiz saldırı Hakurk'ta olmuştu. 9 askerimizi verdiğimiz çatışmanın çıktığı bölgeye yakın bir nokta. Siz orada mücadele ediyorsunuz ve karşınızda PKK terör örgütü var. PKK'lı teröristler orada, karşınızda duruyor, evet mağaraların içinde gizleniyor ama karşınızda biliyorsunuz. Sivil halkın içerisine de gizleniyor. Burası temas noktası. Bu temas noktası diğer içeride kalan alanlardan risklidir. Ama temas noktası olmadan bir mücadele veremezsiniz. Bir yerde kontrol edeceksiniz ancak kontrol edemediğiniz alanlarda örgütle mücadele edeceksiniz. Burada uç noktalar, kenarlar ve köşeler önem taşır, risk üretir çünkü. PKK her zaman bu uç noktalarda kenarlarda ve köşelerde eylem yapmak ister.
"2019'DA BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRMEMİZ LAZIM"
Bu saldırıları terörle mücadelenin kendi doğası içinde değerlendirmek zorundayız. Bu ne ilk ne de son olacak. 2019'da başladığımız işi bitirmemiz lazım. Barış Pınarı Harekatını tamamlamamız lazım. Bunun sağlayacağı iki şey var. Birincisi; güvenlik koridorunun tamamlanmasını sağlayacak. PKK'nın etki ürettiği kürt demografisini istismar etmesi engellenecek. Suriye tarafında bu şart. İkincisi; Irak tarafında da Kürt etnik kimliğini istismar etmelerini engellememiz lazım. Bunun dağlık alanlarla ilgili bir denklemi var.
Birde Süleymaniye merkezli Talabani bölgesinde başka bir denklemi var. Bu sağlanamadığı müddetçe Kürt etnik kimliğini istismar etmeye, oradan güç etki ve inisiyatif üretmeye devam edecek. Bu son derece önemli. Suriye ayağı farklı ve Dağlık alandaki ayağı farklı. Bölgedeki düğüm noktaları var. O düğüm noktalarına baskı ve etki üretmek, PKK ile ilgili hesapları bozar. Bu bozulma PKK'ya sağlanan desteğin kesilmesine sebebiyet verebilir. Bu düğüm noktalarına yapılacak etkilerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü | Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi