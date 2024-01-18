AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar

"İSTANBUL 5 YILINI KAYBETTİ"

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN: Murat Kurum toplumun bilmediği bir şahsiyet değil. Ülkemizin her bir tarafında ayak izi var. Sellerde, depremlerde, yangınlarda bölgede olmuş, bakanlığını bakanlık binasından değil, sorunun ana noktasında sorunları çözerek geçirdi. Halkımız buna şahit. Bu millet işe bakar. İstanbul 5 yılını kaybetti. Ortada iş yok, laf çok. Aklı fikri İstanbul'da olmayan, İstanbul'u bir atlama taşı olarak gören bir başkanla 5 yılını geçirdi. Bu 5 yılı Murat Kurum ile birlikte telafi edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki özde İstanbul'un ve İstanbulluların tamamının başkanı olacak.

Göreve gelir gelmez 20 bin kişiyi işten atanlar gibi olmayacağız. Murat Kurum başkanımız, haksız yere işten atılan kardeşlerimizi göreve alacağız dedi. Söz nasıl tutulur İstanbul halkı görecek. Kimsenin işiyle aşıyla işimiz olmayacak. Murat Kurum, gülen yüzüyle, vakur duruşuyla halkımıza güven veriyor. Vatandaşımız da bunu görüyor. Önceki seçimde AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşlarımız Murat Kurum'a oy vereceğiz diyor. İstanbul'un kronik hale gelmiş sorunlarını bir bir çözeceğini söylüyor. İnşallah 1 Nisan'dan sonra İstanbul'un yeni başkanı olacaktır.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV'ye konuştu | Video