AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını tanıtıyor. Başkan Erdoğan'ın adayları alfabetik sıraya göre sahneye çağırdığı tanıtım toplantısında yerel seçim şarkıları da seslendiriliyor. Bu kapsamda ilk kez çalınacak şarkılara da yer veriliyor. Cumartesi günü ise İstanbul'un ilçeleri Başkan Erdoğan başkanlığında kamuoyuna tanıtılacak. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir'in ilçeleri yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak. Diğer illerin ilçe adaylarını ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla tanıtılacak.
AK Parti'nin 48 ilin adaylarını açıkladığı bu önemli günde Sabah.com.tr olarak Ankara ATO'da AK Partili isimlerle konuştuk.
"İSTANBUL 5 YILINI KAYBETTİ"
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN: Murat Kurum toplumun bilmediği bir şahsiyet değil. Ülkemizin her bir tarafında ayak izi var. Sellerde, depremlerde, yangınlarda bölgede olmuş, bakanlığını bakanlık binasından değil, sorunun ana noktasında sorunları çözerek geçirdi. Halkımız buna şahit. Bu millet işe bakar. İstanbul 5 yılını kaybetti. Ortada iş yok, laf çok. Aklı fikri İstanbul'da olmayan, İstanbul'u bir atlama taşı olarak gören bir başkanla 5 yılını geçirdi. Bu 5 yılı Murat Kurum ile birlikte telafi edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki özde İstanbul'un ve İstanbulluların tamamının başkanı olacak.
Göreve gelir gelmez 20 bin kişiyi işten atanlar gibi olmayacağız. Murat Kurum başkanımız, haksız yere işten atılan kardeşlerimizi göreve alacağız dedi. Söz nasıl tutulur İstanbul halkı görecek. Kimsenin işiyle aşıyla işimiz olmayacak. Murat Kurum, gülen yüzüyle, vakur duruşuyla halkımıza güven veriyor. Vatandaşımız da bunu görüyor. Önceki seçimde AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşlarımız Murat Kurum'a oy vereceğiz diyor. İstanbul'un kronik hale gelmiş sorunlarını bir bir çözeceğini söylüyor. İnşallah 1 Nisan'dan sonra İstanbul'un yeni başkanı olacaktır.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV'ye konuştu | Video
"İSTANBULLU MURAT KURUM'U BAĞRINA BASTI"
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ABDULLAH GÜLER: Murat Kurum ile çok yakın çalışma imkanımız oldu. İnşaat mühendisidir, birikimi ve tecrübesi İstanbul için çok kıymetlidir. İstanbul depremi gerçeği ışığında kentsel dönüşüm birinci öncelik. İstanbul ve 39 ilçesinde vatandaşın en büyük beklentisi kentsel dönüşümdür. Murat Kurum'un tecrübelerine baktığımızda en uygun aday olduğunu görüyoruz. İstanbullu vatandaşların Sayın Kurum'u bağrına bastığını görüyoruz. Halkımızın kabulünü gördük. Murat Kurum'un'un projeleri ve vaatleri ile İstanbul'un geleceğine uygun olarak birçok çalışmayı ortaya koyacaktır. İstanbul'un 5 yılı kayboldu. İBB Başkanısınız ve temel atmama törenleri yapıyorsunuz. Nasıl bir akıldır bu? 16-17 milyonluk İstanbul'da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal ederek siz belediye başkanlığına başlıyorsunuz. Marmara'da Boğaz'daki kirlilik malum. Malesef böyle bir başlangıç yaptı. Malesef 5 yılda hiçbir şey yapılamayacağını gösteriyordu. Yanan otobüsler, duraklarda bekleyen vatandaşları gördük. Namus ve şeref sözü vermelerine rağmen belediye işçilerini işten çıkardılar. İşe iade davalarını kazanan hiçbir işçiyi görevlerine geri almadılar.
Abdullah Güler, SABAH TV'ye konuştu | Video
"İSTANBUL'U YENİDEN İHYA ETMEK MURAT KURUM'A NASİP OLACAK"
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU: Murat Bey çok donanımlı, değerli, çözüm odaklı biri. Bakanlığı dönemini biliyoruz. Kendisi İstanbul için biçilmiş kaftan. İstanbul'da yaşayan biri olarak şehrin geldiği noktayı biliyoruz. Dolayısıyla Murat Kurum'a çok ihtiyacımız var. Giderek her şeyin kötüye dönüştüğü İstanbul'da yeniden bir ihya çalışmasının yapılmasının Murat Kurum'a nasip olacağını görüyorum ve bu yüzden çok mutluyum.
AK Parti, kılı kırk yarıyor. Adayları tespit ederken birçok parametre var. İllerde ve ilçelerde bütün adaylar ince hesaplar neticesinde tespit ediliyor. Bunca yıldır iktidardaysak bu derinlikli bir çalışmanın neticesi. Belediyecilik çok önemli, insana dokunmak gerekiyor. Şiar bu olunca şahıslar öne çıkıyor. Bu şahısların tespitinden inanılmaz bir alt yapı çalışması söz konusu. Yine bayram havasında geçireceğiz bugünü.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu SABAH TV'ye konuştu | Video