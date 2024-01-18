AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV'ye konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtacak. Başkan Erdoğan, illerin ilçe adaylarını ise kurmaylarına emanet etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bu önemli günün gelişmelerini SABAH TV'de yorumladı.