Video Haber Abdullah Güler, SABAH TV'ye konuştu | Video
Abdullah Güler, SABAH TV'ye konuştu | Video

Abdullah Güler, SABAH TV'ye konuştu | Video

18.01.2024 | 12:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtacak. Başkan Erdoğan, illerin ilçe adaylarını ise kurmaylarına emanet etti. AK Parti Sivas Milletvekili Abdullah Güler, bu önemli günün gelişmelerini SABAH TV'de yorumladı.

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