AK Parti programında silahlı saldırıya uğramıştı! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Yeniay: Planlı bir terör saldırısı

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Yeniay'ın açıklamalarından satır başları:
Cami çıkışında bir vatandaş yanıma geldi. "Sayın başkanım ben sizi çok seviyorum. Hayatınız şu an tehlikede. Şu iki mahalleye gelmeyin. Ciddi bir organizasyon var. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar Hatta roket atar bile kullanabilecekler" dedi. Ben geçiştirmeye çalışıyorum. Bu tip şeylere prim vermemek gerekiyor. "Siz beni anlamıyorsunuz galiba durum çok ciddi" dedi. Ama ciddiye almadık. Sen söylemen gerekeni söyledin teşekkür ediyoruz dedik. Bu birilerinin her zaman söyleyeceği cümleler olabilir.
Saldırıya uğrayan Aziz Yeniay: "Planlı bir terör saldırısıdır" | Video
Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.
PLANLI BİR TERÖR SALDIRISIDIR
Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.
Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adil bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.
Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adil bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.
TEHLİKELİ BİR TİYATRO OYNANIYOR
Sonra başka bir kişi bendim diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.
Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için.
26 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini, 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Tunç, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini, 3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüphelinin tutuklandığını, 1'i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 5 şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.