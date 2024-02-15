AK Parti programında silahlı saldırıya uğramıştı! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Yeniay: Planlı bir terör saldırısı

Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

PLANLI BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.