Saldırıya uğrayan Aziz Yeniay: "Planlı bir terör saldırısıdır" | Video
Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Saldırının planlı bir terör saldırısı olduğunu dile getiren Yeniay, cami çıkışında yanına gelen bir vatandaşın kendisine yönelik bir yapılacak bir saldırıya karşı uyarılarda bulunduğunu anlattı.
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