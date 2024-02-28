CHP ile DEM Parti yerel seçimler öncesi Kandil'in talimatıyla "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti kurulan ittifakın ardından seçim çalışmalarına hız verdi. Batman'da program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir skandala sahne oldu.
SKANDAL SÖZLER!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında skandal sözler sarf eden Hatimoğlulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu.
DEM Partili Tülay Hatimoğlulları'ndan skandal sözde 'Kürdistan' çıkışı: Kirli planlarını bir kez daha açık ettiler
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"KENT UZLAŞISI" ADI ALTINDA CHP-DEM İTTİFAKI
CHP-DEM'in ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kavramını, DEM Parti'nin 16 Aralık 2023'de düzenlenen Parti Meclisi'nde "Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. 7 Şubat'ta ise terör örgütü PKK, "kent uzlaşısı" adı altında siyasi partileri ittifaka çağırmıştı.
DEM Parti ise "kent uzlaşısı" kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi. DEM Parti MYK Üyesi Murad Mıhçı 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada; kent uzlaşısının yalnızca seçim süreci modeli değil; ileriye dönük bir örgütleme modeli haline getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.
CHP, DEM İÇİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 'Kürdistan' çıkışlarıyla da bilinen Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olmuştu. Özer aryıca, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." şeklinde konuşmuştu.