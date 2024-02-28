DEM Partili Tülay Hatimoğlulları'ndan skandal sözde 'Kürdistan' çıkışı: Kirli planlarını bir kez daha açık ettiler

CHP ile kurdukları ittifak sonrası seçim çalışmalarına hız veren DEM Parti, mitingler düzenlemeye başladı. Partisinin Batman'daki mitinginde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Skandal sözler sarf eden Hatimoğulları, "Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktık Kürdistan'da Türkiye’de kazanmak için yola çıktık." gibi alçakça ifadeler kullandı.