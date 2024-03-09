CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi... "Neden mor pankart asıyorsunuz?"

Belediye Başkanı Zeydan Karalar, beraberinde Seyhan adayı Oya Tekin ile birlikte Gülbahçesi mahallesinde bir kahvehanede toplantı yaptı. Toplantı sırasında DEM partili bir kişi, Karalar ve Tekin'e, "Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor. Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor.
Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
DEM partili gencin "Hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerini duyan Zeydan Karalar, "Eğer biz yapıyorsak özür diliyoruz. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem" diye konuştu.
CHP'li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video