CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi... "Neden mor pankart asıyorsunuz?"

Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.