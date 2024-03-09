Video Haber CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video

CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video

09.03.2024 | 11:37

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları için gittiği Seyhan ilçesi Gülbahçesi’nde DEM partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Toplantı sırasında bir gencin, “Burada bizim pankartlarımız sökülüyor. CHP’nin pankartları duruyor. Astığımız pankartlar halkın parası. Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Karalar, “Eğer biz yapıyorsak özür diliyoruz. Ben asla DEM’in pankartlarını indirmem” yanıtını verdi.

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Belediye Başkanı Zeydan Karalar, beraberinde Seyhan adayı Oya Tekin ile birlikte Gülbahçesi mahallesinde bir kahvehanede toplantı yaptı. Toplantı sırasında DEM partili bir kişi, Karalar ve Tekin'e, "Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor. Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor.

Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

DEM partili gencin "Hakkımızı helal etmiyoruz" sözüne sinirlendiği gözlenen Zeydan Karalar, "Eğer biz yapıyorsak özür diliyoruz. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem" diye konuştu.

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