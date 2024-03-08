CHP’nin ortağı DEM Parti’den yeni skandal: Meral Danış Beştaş terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.

"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.