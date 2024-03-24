Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li İBB yönetimine sert tepki: İstanbul’u bu zulümden kurtarmalıyız

Bugün burada yatağına sığmayan bir İstanbul görüyorum. Her anı başlı başına bir şiir olan bu şehirde sizlerle olmaktan bir kez daha memnuniyet duyuyorum.

"İSTANBUL'U MURADINA KAVUŞTURARAK HEDEFİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destekten ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz daha yüksek oranlardan yana. İstanbul'u Muradına kavuşturarak bu hedefine de ulaştıracağız.

Sağlam adam sağlam aday. İstannbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.