Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li İBB yönetimine sert tepki: İstanbul’u bu zulümden kurtarmalıyız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"İSTANBUL'U CHP ZULMÜNDEN KURTARMALIYIZ"
Bu şehri CHP zihniyetinden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Anadolu'da gittiğim her yerde söylüyorum. İstanbul'daki hemşehrilerinizi arayın. İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.
Bir hafta hiç durmadan gece gündüz çalışacağız. Bu İstanbul ki; şairlerin sadece bir semtini sevmeye ömrünün yetmeyeceğinden korktuğu şehirdir. Seyyahların sürekli yeni güzelliklerini keşfettiği şehirdir.
Bugün burada yatağına sığmayan bir İstanbul görüyorum. Her anı başlı başına bir şiir olan bu şehirde sizlerle olmaktan bir kez daha memnuniyet duyuyorum.
"İSTANBUL'U MURADINA KAVUŞTURARAK HEDEFİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destekten ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz daha yüksek oranlardan yana. İstanbul'u Muradına kavuşturarak bu hedefine de ulaştıracağız.
Sağlam adam sağlam aday. İstannbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.
"CHP DEMEK ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR DEMEKTİR"
İstanbul öyle bir şehirdir ki buraya sahip olunamaz. İki bayramı bir den yaşayacağız. CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Bu arkada burada çalışmaya başladıktan sonra ne değişti?
Ekrem İmamoğlu israftan bahsediyor. Sen her şeyi israf ettin zaten. Akıllı belediyecilik diyor. Akılsız belediyecilik... Bütün bu dönüşümü, devranı değişmeye var mıyız? Bir hafta gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?
İMAMOĞLU'NA METRO TEPKİSİ
Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Eser adına hiçbir şey yok. Geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Islığı dağı tutup güttüğü bir keçi olanların elinde İstanbul adeta eziyet çekti.
Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için uğraşıyor. Geriye bir şey kalmadı. İstanbul'un eksikliği kaynak kıtlığı değil vizyon ve beceri eksikliğidir.
Bir de 'engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Bunların hepsi yalan. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul bunu fazlasıyla almıştır.
"İSTANBUL BİR YOL AYRIMINDA BULUNUYOR"
Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya paralar geliyor. Hiç kimse bu görüntülerin tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Hala vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık.
Bu şehri kirlettiler. Bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir yanda sadece ben diyenler var; diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Sadece İstanbul diyenler olarak bu işi hafta sonu hallediyor muyuz? İstanbul'u nimet olarak görenlere gereken dersi veriyor muyuz?