Video Haber Başkan Erdoğan: "Sağlam adam, sağlam aday" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Sağlam adam, sağlam aday" | Video

24.03.2024 | 16:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. CHP'li İBB yönetiminde İstanbul'un 5 yılının kayıp olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu şehri CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor." dedi. Başkan Erdoğan, metro projelerini sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait." ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasının sonunda "Sağlam adam sağlam aday" sloganıyla Murat Kurum'a destek istedi, İstanbul'un 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacağını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde İstanbullularla buluştu | Video 48:33
Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde İstanbullularla buluştu | Video 24.03.2024 | 16:01
Başkan Erdoğan: Sağlam adam, sağlam aday | Video 01:18
Başkan Erdoğan: "Sağlam adam, sağlam aday" | Video 24.03.2024 | 16:00
Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı | Video 01:51
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı | Video 24.03.2024 | 15:11
Murat Kurum’dan Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar: İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu | Video 18:11
Murat Kurum'dan Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar: "İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu" | Video 24.03.2024 | 15:08
Seçim anketlerinde son durum ne? Hilmi Daşdemir son sonuçları açıkladı | Video 07:07
Seçim anketlerinde son durum ne? Hilmi Daşdemir son sonuçları açıkladı | Video 24.03.2024 | 12:07
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız | Video 10:44
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız" | Video 24.03.2024 | 08:33
AK Partili Bekir Bozdağ’dan A Haber’e özel açıklamalar 18:10
AK Partili Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar 23.03.2024 | 23:15
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç 20:14
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç 23.03.2024 | 20:59
Para sayma soruşturmasında “tanık” işadamı Sabah’a konuştu: Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay para taşıdık 18:14
Para sayma soruşturmasında “tanık” işadamı Sabah’a konuştu: Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay para taşıdık 24.03.2024 | 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var 23.03.2024 | 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da vatandaşlara hitap etti 51:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti 23.03.2024 | 15:26
Murat Kurum ’Deprem riski bizim milli güvenlik beka meselemiz’ 03:04
Murat Kurum 'Deprem riski bizim milli güvenlik beka meselemiz' 23.03.2024 | 10:45
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 07:30
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 23.03.2024 | 09:58
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı? 05:50
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı? 23.03.2024 | 01:55
Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı | VİDEOHABER 00:11
Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı | VİDEOHABER 22.03.2024 | 22:56
Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay’a el salladı | VİDEOHABER 00:45
Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay'a el salladı | VİDEOHABER 22.03.2024 | 21:54
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Utanmasalar terör örgütüne militan yazılacaklar | Video 37:52
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Utanmasalar terör örgütüne militan yazılacaklar" | Video 22.03.2024 | 15:38
Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video 00:13
Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video 22.03.2024 | 15:10
14 ilde Sibergöz-28 operasyonu: 34 gözaltı | Video 00:44
14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video 22.03.2024 | 14:52
CHP’de kayıt dışı para skandalının yeni görüntüleri! Öyle ağır ki yerden kaldıramadılar | Video 00:18
CHP'de kayıt dışı para skandalının yeni görüntüleri! Öyle ağır ki yerden kaldıramadılar | Video 22.03.2024 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA