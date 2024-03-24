Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde İstanbullularla buluştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. CHP'li İBB yönetiminde İstanbul'un 5 yılının kayıp olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu şehri CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor." dedi. Başkan Erdoğan, metro projelerini sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait." ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasının sonunda "Sağlam adam sağlam aday" sloganıyla Murat Kurum'a destek istedi, İstanbul'un 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacağını ifade etti.