Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile şarkı söyledi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, miting öncesi sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile birlikte "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söyledi.
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