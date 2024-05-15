SON DAKİKA | Kirli kumpasta flaş gelişme: 280 kişinin takibe alındığı ortaya çıktı! Aralarında siyasi ve gazeteciler de var

Son dakika haberi! Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında 'anayasal düzene karşı suçlar' çerçevesinde adli soruşturma başladı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de A Haber canlı yayınında flaş bilgileri paylaştı.
Şimşek şunları söyledi:
Şimdi; Gizli tanığın konutu terk ettiğine yönelik ilk ihlali '26 Ekim 2023 tarihinde Elektronik İzleme Merkezince tespit edilmiştir' diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilmiştir. Ankara Denetimlik, durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirmiştir. Sonraki aşamalarda, 30 Ekim 2023, 31 Ekim 2023, 1 Kasım 2023, 2 Kasım 2023, 19 Kasım 2023, 20 Kasım 2023, 21 Kasım 2023.
"GEREKLİ MÜDAHALE YAPILSA CEZAEVİNDE OLACAKTI"
Şimdi 21 Kasım'ın üzerinde duracağım. 21 Kasım'da gece klübünde eğleniyor ve dışarı çıkıp vurulduğu gece. 21 Kasım'da Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyete durumu resmi olarak bildirmiş. Burada aslında denetimli serbestlik yönünden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yapmış. 1 gün sonra zaten bu şahıs yurtdışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı o gizli tanık yurtdışında değil, cezaevinde olacaktı.
Kirli kumpasta flaş gelişme: 280 kişinin takibe alındığı ortaya çıktı! Aralarında siyasi ve gazeteciler de var | Video
"AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN BİR HEDEFİ VAR"
Buradan nereye varmak istiyoruz? Burada polisin bu gizli tanığa yol vermesinin perde arkasında işte o AK Parti'ye ve MHP'ye yönelik üst düzey isimleri gizli tanık ifadesine eklettirebilmek için bu şahsa kıyak yapılıyor. Çünkü açığa alınan polislerin bir hedefi var.
Sadece Emniyet değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da görevini yapması lazımdı. Doğrudan polisi beklemeden, normal cezaevi şartlarına çevirmesi lazımken çevirmiyorlar. Ankara polisi ile bu savcılık arasında da bir irtibat var.
280 KİŞİYİ TAKİBE ALMIŞLAR!
Abdurrahman Şimşek, üst düzey siyasi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 280 kişinin de takibe alındığını açıkladı.
38 AYRI KRİTER ÜZERİNDEN SORGULAMA
Şimşek, "Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Üst düzey siyasi ve gazeteciler var. Ulusal bir gazetenin Ankara Temsilcisi de dinlenmiş. Bunlar nasıl yapıldı? Telefon-internet trafiğine, baz birlikteliğine, hangi benzin istasyonlarından benzin almış, sosyal medyadan, WhatsApp'tan, Facetime'dan kimlerle yazıştığı GPRS kayıtlarına 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanının oğlu da izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir Emniyet Baş Müfettişi atadı. Bu konuyu da soruşturuyor. Sadece Organize Suçlar değil, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de bu kişilerinin telefonlarını kayıtlarına bakıyor. Nerelere uçuyor, otellerde kimlerle? 38 ayrı kriter üzerinden sorgulama yapılıyor. " bilgilerini verdi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek dün de AHaber canlı yayınında kritik bilgileri paylaşmıştı.
"3 emniyet müdürü hakkında tutuklama talebi olmadı. Sadece arama gerçekleştirildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Aramalarda dijital bir suç oluşturacak bir şey varsa ona el konuldu fakat herhangi bir tutuklama olmadı."
"8 Eylül 2023'de Ayhan kod adlı kişi yurt dışına bilet alıyor ve havalimanına çıkarken gözaltına alınıyor. Operasyonda görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Çelik var ve Bora Kaplan da ters kelepçe ile yere yatırılıyor. Ardından bu operasyonun görüntülerini bir ajansa göndermek yerine T24 adlı internet sitesine veriyor. T24, Başkan Erdoğan'a seçim öncesi operasyon yapan ve Alman sermayesi ile ayakta tutulan bir internet sitesi. O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."
"EV HAPSİNDE OLAN SERTÇELİK 9 KEZ DIŞARI ÇIKIYOR"
"Bu operasyon gerçekleştikten 28 gün sonra gizli tanık olan Serdar Sertçelik'i Kıbrıs'tan getiriyorlar. Kendisi Ankara'da yaklaşık 19 sayfa gizli tanık ifadesi veriyor ve savcılık bu ifadeyi onaylıyor. Sertçelik'in bu örgütün ikinci adamı olmasından dolayı elektronik kelepçe takılıyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor."
"Serdar Sertçelik, Ankara'da ev hapsine alınmasına rağmen 9 kez evden dışarı çıkıyor. Bu kelepçe normalde evden çıkıldığında emniyete sinyal veriyor ve bu adli kontrol yakalamaya çevrilir ve cezaevine gidilir. Fakat Sertçelik tam 9 kez dışarı çıkıyor. Hatta bir keresinde 21 Kasım akşamında Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğleniyor ve sabaha karşı sevgilisi ile işkembeciye gidiyor."
"Adalet Bakanlığı'nın bu kelepçe ile evinin 100 metre dışarı çıkıldığında bilgi vermesi lazım. Bir kere olsa bile yine de cezaevine yollanması lazım. Fakat bu şahıs zaten katıldığı canlı yayınlarda da firari gazeteciye "beni idare ediyorlardı ve ben de Ankara'nın birçok yerinde eğleniyordum" diyor. Yani gizli tanık yapılan Sertçelik'le sadece tanık koruma dairesinin bilgisi dahilinde bir polis veya rütbeli biri kendisi ile temas kurar."
SİYASET KOMPLOSUNUN ŞEMASI
"Serdar Sertçelik bu kadar ihlal yapmasına rağmen en sonunda gece kulübünden çıktıktan sonra gittiği işkembecide bacağından 4 kurşun ile vuruluyor. Hastaneye gidiyor rapor alıyor ve o şekilde eve gidiyor. Hastane raporunda vurulduğu açıkça yazıyor. "
DUBAİ'YE Mİ KAÇTI?
"Hastanede raporundan sonra polisler tutanak dahi tutmadan veya tutuklama kararı çıkmadan Serdar Sertçelik evinde kalmaya devam ediyor. Vurulmasından bir gün sonra kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos Adasına gidiyor ve oradan bizim aldığımız istihbaratlara göre Dubai'de olduğu ve yayınları da Dubai'den yaptığı iddia ediliyor."
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KULİSLERİ SALLAYACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI
Ankara'da, 15 Nisan'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının davası görüldü. Örgüt üyelerinden sanık Muhammet Kaplan duruşma esnasında yaptığı bir açıklamada "Başkomiser firarı Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürdü. Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorum fakat bunu duydum ve yemin ederim." diyor.