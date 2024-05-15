SON DAKİKA | Kirli kumpasta flaş gelişme: 280 kişinin takibe alındığı ortaya çıktı! Aralarında siyasi ve gazeteciler de var

"AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN BİR HEDEFİ VAR"

Buradan nereye varmak istiyoruz? Burada polisin bu gizli tanığa yol vermesinin perde arkasında işte o AK Parti'ye ve MHP'ye yönelik üst düzey isimleri gizli tanık ifadesine eklettirebilmek için bu şahsa kıyak yapılıyor. Çünkü açığa alınan polislerin bir hedefi var.

Sadece Emniyet değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da görevini yapması lazımdı. Doğrudan polisi beklemeden, normal cezaevi şartlarına çevirmesi lazımken çevirmiyorlar. Ankara polisi ile bu savcılık arasında da bir irtibat var.

280 KİŞİYİ TAKİBE ALMIŞLAR!

Abdurrahman Şimşek, üst düzey siyasi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 280 kişinin de takibe alındığını açıkladı.

38 AYRI KRİTER ÜZERİNDEN SORGULAMA

Şimşek, "Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Üst düzey siyasi ve gazeteciler var. Ulusal bir gazetenin Ankara Temsilcisi de dinlenmiş. Bunlar nasıl yapıldı? Telefon-internet trafiğine, baz birlikteliğine, hangi benzin istasyonlarından benzin almış, sosyal medyadan, WhatsApp'tan, Facetime'dan kimlerle yazıştığı GPRS kayıtlarına 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanının oğlu da izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir Emniyet Baş Müfettişi atadı. Bu konuyu da soruşturuyor. Sadece Organize Suçlar değil, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de bu kişilerinin telefonlarını kayıtlarına bakıyor. Nerelere uçuyor, otellerde kimlerle? 38 ayrı kriter üzerinden sorgulama yapılıyor. " bilgilerini verdi.