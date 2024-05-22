SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan FETÖvari kumpasa ilişkin SABAH’a özel açıklama: İllegal yapılara karşı var gücümüzle çalışacağız

KİM GÖREVİNİ İHMAL ETMİŞ VE SUÇ İŞLEMİŞSE ÇIKAR

Gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tam 9 kez ev hapsi kararını ihlal ederek dışarı çıkmasına ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personellerine ilişkin bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına ile ilgili Adalet Bakanı Tunç, "Tüm bunlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturduğu şeyler. Soruşturma kapsamında kim görevini ihmal etmişse veya kim suç işlemişse soruşturma neticesinde çıkar" dedi.