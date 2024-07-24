Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Batı Trakya Türkleri" açıklaması: Yunanistan’ın adımlarını takip ediyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"YUNANİSTAN'IN ADIMLARINI TAKİP EDİYORUZ"

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımı kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. AK Parti'nin mücadelesine omuz veren tüm parti mensuplarıma ve vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Her birine aşkınız için teşekkür ediyorum.

Bugün vefatının 29. yıl dönümü olan Dr. Sadık Ahmet'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhumun çok büyük payı vardır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Din ve eğitim hakları konuları sürekli gündemimizdedir. Yunanistan'ı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da onlara kol kanat germeye devam edeceğiz.