Yüzyılın ihaneti FETÖ: Terör örgütünün alçak planları AHABER belgesellerinde böyle anlatılmıştı

Vatansız hain terörist Fetullah Gülen sığındığı ABD'de öldü. Terörist Gülen, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve Türk milletinin geçit vermediği 15 Temmuz alçak darbe girişiminin talimatlarını vermişti.

AHABER belgesel yapımlarında FETÖ alçaklığını detaylarıyla işleyerek hafızalara kazımıştı.

Peki Terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? İhanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı?

İşte geçmişten günümüze FETÖ gerçeği! 40 yıllık ihanet ağı nasıl ortaya çıktı? | Video