Haberler Gündem Haberleri Yüzyılın ihaneti FETÖ: Terör örgütünün alçak planları AHABER belgesellerinde böyle anlatılmıştı
Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:13 Son Güncelleme: 22.10.2024 14:15

Yüzyılın ihaneti FETÖ: Terör örgütünün alçak planları AHABER belgesellerinde böyle anlatılmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü. Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet eden, kirli planları için Gazi Meclis'e bombalar attıran, darbe talimatı veren, suikastlere kadar varan alçaklıklar gerçekleştiren FETÖ liderinin 45 yıllık ihanet ağı AHABER belgellerinde detaylarıyla tek tek anlatılmıştı.

Yüzyılın ihaneti FETÖ: Terör örgütünün alçak planları AHABER belgesellerinde böyle anlatılmıştı

Vatansız hain terörist Fetullah Gülen sığındığı ABD'de öldü. Terörist Gülen, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve Türk milletinin geçit vermediği 15 Temmuz alçak darbe girişiminin talimatlarını vermişti.

AHABER belgesel yapımlarında FETÖ alçaklığını detaylarıyla işleyerek hafızalara kazımıştı.

Peki Terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? İhanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı?

İşte geçmişten günümüze FETÖ gerçeği! 40 yıllık ihanet ağı nasıl ortaya çıktı? | Video

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Yüzyılın ihaneti FETÖ: Terör örgütünün alçak planları AHABER belgesellerinde böyle anlatılmıştı
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