FETÖ devlete nasıl sızdı? Fetullah Gülen böyle anlatmıştı | Video
Sinsi örgüt FETÖ nasıl yapılandı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen FETÖ'nün kirli planlarını böyle anlatmıştı.
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