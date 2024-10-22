Video Haber Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler | Video
Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler | Video

Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler | Video

22.10.2024 | 14:49

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen dini kendi çıkarları için nasıl kullandı? İşte o görüntüler...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim | Video 39:58
Başkan Erdoğan: "Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim" | Video 22.10.2024 | 15:32
A Haber FETÖ Cuntası belgeseli | Video 02:54:00
A Haber “FETÖ Cuntası” belgeseli | Video 22.10.2024 | 14:56
Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler | Video 07:57
Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler | Video 22.10.2024 | 14:49
FETÖ devlete nasıl sızdı? Fetullah Gülen böyle anlatmıştı | Video 05:06
FETÖ devlete nasıl sızdı? Fetullah Gülen böyle anlatmıştı | Video 22.10.2024 | 14:48
MHP Lideri Devlet Bahçeli Teröristbaşı DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin 15:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli "Teröristbaşı DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin" 22.10.2024 | 12:33
Yenidoğan Çetesi ne zaman çökertildi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı | Video 39:28
Yenidoğan Çetesi ne zaman çökertildi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı | Video 22.10.2024 | 10:43
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı | Video 00:35
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı | Video 22.10.2024 | 09:01
Avustralya’da Aborjin Senatör’den İngiltere Kralı Charles’a protesto: Burası senin toprağın değil! 00:57
Avustralya'da Aborjin Senatör’den İngiltere Kralı Charles’a protesto: Burası senin toprağın değil! 22.10.2024 | 00:01
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanede 2018 yılında çalışan hemşire konuştu 01:32
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanede 2018 yılında çalışan hemşire konuştu 21.10.2024 | 22:39
Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı 00:59
Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı 21.10.2024 | 22:15
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı 00:34
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı 21.10.2024 | 21:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ elebaşı ihanet ağının mimarıydı 45:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ elebaşı ihanet ağının mimarıydı 21.10.2024 | 17:20
FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü hastane odası böyle görüntülendi | Video 01:59
FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü hastane odası böyle görüntülendi | Video 21.10.2024 | 15:17
HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için havalandı | Video 03:07
HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için havalandı | Video 21.10.2024 | 12:40
Bakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür, FETÖ ile mücadelemiz sürecek | Video 07:41
Bakan Fidan: "Karanlık örgütün lideri ölmüştür, FETÖ ile mücadelemiz sürecek" | Video 21.10.2024 | 12:40
Bakan Işıkhan açıkladı! Yenidoğan soruşturması hangi aşamada? 07:25
Bakan Işıkhan açıkladı! Yenidoğan soruşturması hangi aşamada? 21.10.2024 | 12:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ ile mücadelemiz sürecek 01:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "FETÖ ile mücadelemiz sürecek" 21.10.2024 | 12:40
SON DAKİKA | HÜRJET, ses hızını aşmak için havalandı 03:07
SON DAKİKA | HÜRJET, ses hızını aşmak için havalandı 21.10.2024 | 12:33
SON DAKİKA | Gülen öldü... FETÖ’de liderlik kavgası başladı! 05:55
SON DAKİKA | Gülen öldü... FETÖ'de liderlik kavgası başladı! 21.10.2024 | 11:48
SON DAKİKA | İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastane 08:23
SON DAKİKA | İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü hastane 21.10.2024 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA