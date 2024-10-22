A Haber “FETÖ Cuntası” belgeseli | Video

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016’daki alçak darbe girişiminin 6. yılında A Haber, “FETÖ Cuntası” isimli belgeselle, “FETÖ nasıl kuruldu? FETÖ’yü kimler maşa olarak kullandı?” sorularına yanıt aradı. İşte A Haber’de ilk kez yayınlanan “FETÖ Cuntası” belgeseli...