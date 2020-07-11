İşte geçmişten günümüze FETÖ gerçeği! 40 yıllık ihanet ağı nasıl ortaya çıktı? | Video
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına günler kaldı. Peki terör örgütü FETÖ devlete nasıl sızdı? Kimlerle iş birliği yaptı? 40 yıllık ihanet ağı FETÖ nasıl ortaya çıktı? FETÖ gerçeği A Haber analiz haberinde ele alındı.
FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Peki FETÖ devlete nasıl sızdı? İhanet örgütü kimlerle iş birliği yaptı? Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.