Dört duvarla çevrili ölüm kampı: İşte Esad’ın işkence üssü

Suriye'de yakınlarını arayan yüzlerce kişi, Beşar Esad yönetiminin "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde sevdiklerinin izine ulaşmaya çalışıyor.
Suriye'de Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Beşar Esad rejiminin uyguladığı işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. Kayıp durumdaki yakınlarını arayanlar ise hapishaneye akın etti. Aileler, hapishanedeki belgelerde kayıp durumdaki yakınlarına dair iz aradı.
1.4 KİLOMETRE...
Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.
Başkent Şam'ın 30 kilometre kadar kuzeyinde, 1980'li yılların başında küçük bir kasabada kurulan hapishane, Esad ailesinin rejimlerine karşı çıkanları uzun zamandır tuttuğu bir yer.
İnsan hakları kuruluşlarınca "insan mezbahası" adıyla anılan Saydnaya çok sıkı saklanan bir sırdı ve şu ana dek hapishanenin içinden hiç görüntü hiç alınamamıştı.
'L' ŞEKLİNDE BİNA
Saydnaya yıllar boyunca Suriye Ordusu ve askeri istihbaratı tarafından yönetildi. Binanın inşasına 1980'li yılların başında girişildi. 1,4 kilometrekare büyüklüğündeki hapishaneye ilk mahkumlar 1987'de, Beşar'ın babası Hafız Esad'ın iktidarının 16. yılında götürüldü.
Tam anlamıyla faaliyete geçmeye başladığında, hapishanenin iki tutukevi vardı. İnsan hakları örgütlerine göre Beyaz Bina, rejime sadık olmadığından kuşkulanılan subaylar ve askerler için yapılmıştı. Büyüyen tesisin güneydoğusunda, L şeklinde bir binaydı.
Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan "Sednaya Hapishanesi" | Video
Ana hapishane olan Kırmızı Bina ise, rejim karşıtlarından, şüphelenilenlerden oluşuyordu.İki binada 10 ila 20 bin kişi tutulabiliyordu.
30 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
İnsan hakları kuruluşlarına, Seydnaya Hapishanesi'nde infaz, işkence, tıbbi bakım eksikliği ve aç bırakılma nedeniyle 2011-2018 arasında 30 binden fazla tutuklu öldü.
2022'de, salıverilen mahkumlara dayandırdığı bilgilere göre 2018-2021 arasında en az 500 tutuklunun infaz edildiğini belirtti.
KREMATORYUM İNŞA ETMİŞLER
2017'de öldürülen mahkumların cesetlerinin yakılması için yetkililerin hapishanede bir krematoryum inşa etti
Kan donduran işkencelere sahne olan bu yer, en az 157 bin tutuklunun özgürlüğüne ket vurdu. 72 çeşit işkenceyle insanlara zulmedildi.
Sednaya Hapishanesi'nde sayısız ceset bulundu | Video