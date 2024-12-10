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Haberler Galeri İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor
Giriş Tarihi: 10.12.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:42

İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

Suriye'de 61 yıllık Esad zulmü sona erdi. Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran A Haber, "Esad'ın işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüleri izleyicileriyle paylaştı. Bölgedeki bir sivil yaptığı açıklamada, yerin altından ses geldiğini iddia etti. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise hapishanede gizli geçitlerin olduğunu belirterek, "Bakın burada iğneyle kuyu kazılıyor. Çünkü hala yerin altında birilerinin olduğu düşünülüyor. O nedenle herkes elini taşın altına koymuş durumda. Buraya sağ giren ölü çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı askeri harekat 8 Aralık'ta başkent Şam'ın ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çökmesiyle sonuçlandı. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne girmesinin ardından Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed el-Beşir'in geçiş hükümetinin başbakanı olacağını açıkladı.

İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

Suriye'deki gelişmeleri anbean izleyicilerine aktaran A Haber, tarihe geçen görüntüleri kayıt altına almayı başardı. Son olarak "Esad'in işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nden en yeni görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.

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İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

"AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER"

O anları izleyicilere aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bir şekilde yakınlarına ulaşmaya çalışanlar var. Çeşitli aletlerle birlikte burada gördüğünüz gibi karanlığa gömülmüş durumda." dedi.

İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

"İnsanlar bu noktada bir umut aradı. Her bir nokta açılmış şu anda. İşte yine her bir taraftan insanlar didik didik etmişler buraları ama yakınlarını bulanlar tabi şanslı." diyen Ata Gündüz Kurşun, "Burası cezaevinin dışı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama hala daha bulunabilmiş değil. Gizli geçitlerin olduğu söyleniyor. Gerçekten bunlar akılalmaz görüntüler." ifadelerini kullandı.

İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

"BURAYA SAĞ GİREN ÖLÜ ÇIKIYOR"

Kurşun, şu ifadeleri kullandı:

"Yükselen dumanlar İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı noktalar. Her gün özellikle o noktalar İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınıyor. Bakın burada iğneyle kuyu kazılıyor. Çünkü hala yerin altında birilerinin olduğu düşünülüyor O nedenle herkes elini taşın altına koymuş durumda. Buraya sağ giren ölü çıkıyor."

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