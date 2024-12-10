İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

"İnsanlar bu noktada bir umut aradı. Her bir nokta açılmış şu anda. İşte yine her bir taraftan insanlar didik didik etmişler buraları ama yakınlarını bulanlar tabi şanslı." diyen Ata Gündüz Kurşun, "Burası cezaevinin dışı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama hala daha bulunabilmiş değil. Gizli geçitlerin olduğu söyleniyor. Gerçekten bunlar akılalmaz görüntüler." ifadelerini kullandı.