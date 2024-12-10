İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor
Suriye'de 61 yıllık Esad zulmü sona erdi. Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran A Haber, "Esad'ın işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüleri izleyicileriyle paylaştı. Bölgedeki bir sivil yaptığı açıklamada, yerin altından ses geldiğini iddia etti. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise hapishanede gizli geçitlerin olduğunu belirterek, "Bakın burada iğneyle kuyu kazılıyor. Çünkü hala yerin altında birilerinin olduğu düşünülüyor. O nedenle herkes elini taşın altına koymuş durumda. Buraya sağ giren ölü çıkıyor." ifadelerini kullandı.
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