İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor

Suriye'de 61 yıllık Esad zulmü sona erdi. Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran A Haber, "Esad'ın işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüleri izleyicileriyle paylaştı. Bölgedeki bir sivil yaptığı açıklamada, yerin altından ses geldiğini iddia etti. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise hapishanede gizli geçitlerin olduğunu belirterek, "Bakın burada iğneyle kuyu kazılıyor. Çünkü hala yerin altında birilerinin olduğu düşünülüyor. O nedenle herkes elini taşın altına koymuş durumda. Buraya sağ giren ölü çıkıyor." ifadelerini kullandı.