Video Dünya Sednaya Hapishanesi'nde sayısız ceset bulundu | Video
Sednaya Hapishanesi'nde sayısız ceset bulundu | Video

Sednaya Hapishanesi'nde sayısız ceset bulundu | Video

11.12.2024 | 10:56

Esad rejimi tarafından Suriye'deki yeraltı hapishanelerde işkence görenlerin cesetleri görüntülendi.

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