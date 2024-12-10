Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

Son dakika haberi: Devrilen Esad rejiminin işkence merkezindeki görüntüler Suriye'de yıllarca işlenen savaş suçlarını ortaya koydu. Sednaya Hapishanesi'nde çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce tutuklu, yerin altında kaderine bırakılmış. İşkence merkezinde özgürlüğüne kavuşan tutukluların büyük bir kısmının akli dengesini kaybetmiş.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:24
SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

Son dakika haberi: Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüler ülkede yıllarca işlenen savaş suçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.



SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

Rejimi deviren gruplar önceki gün başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce siyasi mahkûmun tutulduğu işkence merkezinde özgürlüğüne kavuşan tutukluların büyük bir kısmının akli dengesini kaybettiği görüldü.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

YARDIM EDENE AF

Hapishanede binlerce kişinin tutulduğu düşünülen yeraltındaki gizli bölümlere ise hâlâ ulaşılamadı.

SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti

Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ekipleri, Sednaya'nın gizli bölmelerine ulaşmaya yönelik çalışma başlattı.

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