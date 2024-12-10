Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti
SON DAKİKA | Katil Esad’ın insan mezbahası Sednaya Hapishanesi! İşkence merkezi dünyayı şoke etti
Son dakika haberi: Devrilen Esad rejiminin işkence merkezindeki görüntüler Suriye'de yıllarca işlenen savaş suçlarını ortaya koydu. Sednaya Hapishanesi'nde çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce tutuklu, yerin altında kaderine bırakılmış. İşkence merkezinde özgürlüğüne kavuşan tutukluların büyük bir kısmının akli dengesini kaybetmiş.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:24