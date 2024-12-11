Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan "Sednaya Hapishanesi" | Video
Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde tutsaklar yerleşkeye gelir gelmez işkenceler başlarken, yargısız infazlar sonucu öldürülen tutsakların cesetleri toplu mezarlara gömüldü.
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