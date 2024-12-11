Video Haber Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan "Sednaya Hapishanesi" | Video
Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan

Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan "Sednaya Hapishanesi" | Video

11.12.2024 | 10:52

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde tutsaklar yerleşkeye gelir gelmez işkenceler başlarken, yargısız infazlar sonucu öldürülen tutsakların cesetleri toplu mezarlara gömüldü.

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