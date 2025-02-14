TÜSİAD’ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: O dönemler geride kaldı

Eski Türkiye'nin vesayet merkezi ve milli irade karşıtı TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ın yıldönümüne sayılı günler kala haddini aşarak siyasete parmak sallamaya çalışması büyük tepkiye neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişte kalan vesayet alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışmak milletimize ve ülkemize yapılan büyük haksızlıktır ve hadsizliktir açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını isteyen; üretim ve istihdama destek veren her kesimin yanındayız. Ancak milli iradeye ve milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallamak kimsenin haddine değildir. Geçmişte kalan vesayet alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışmak milletimize ve ülkemize yapılan büyük haksızlıktır ve hadsizliktir. Siyasete ve bağımsız yargıya "istikamet" çizilen, demokrasiye "balans ayarı" verilen dönemlerin geride kaldığını unutanlara tekrar hatırlatmak isteriz ki… Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle birilerinin hasretini çektiği vesayet odakları artık ortadan kalkmıştır! MİLLET VAR, MİLLİ İRADE VAR!"