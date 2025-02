Tarih yaprakları 28 Şubat'a yaklaştıkça sanırım TÜSİAD'ın kanı kaynamaya başladı. Öyle ya, 'Can çıkar, huy çıkmaz' derler. Amacı işadamları arasındaki dayanışmayı sağlamak, üretmek, ülkeyi büyütmek olması gereken bir iş dünyası örgütü, darbe dönemlerinden kalma kirli alışkanlıklarını bir türlü bırakamıyor. Haddini ve yetkisini aşarak milletin iradesini gölgelemeye devam ediyor.

Tabii ki, TÜSİAD'ın dünkü genel kurulundan bahsediyorum. Hem TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hem de TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras muhalefet partisi sözcülüğüne soyundu. Ekonomiyi bırakıp, yine ülke siyasetine daldılar.

Samimiler mi?

Hayır…

İkiyüzlü ve sabıkalılar mı?

Evet…

Bakın nedenini anlatayım…

Bugün ne diyorlar?

"Kartalkaya'da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir."

Haklılar ama aynı TÜSİAD İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş- Gayrettepe'deki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin bir şey dedi mi? Orada denetimsizlikleri eleştirdi mi? Belediyelerin ihmallerinden bahsedebildi mi? Denetimsizleri eleştirebildi mi?

Peki ya şu konuda?

Hani bugün diyorlar ya, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor."

Devletin parasını çalıp terör örgütlerine, Kandil'e aktaran belediyelere sahip çıkan TÜSİAD, geçmişte belediye başkanları hapse atılırken ses çıkarmış mıydı? Her fırsatta ifade özgürlüğünden dem vuran patronlar kulübü, 1994'te halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısında okuduğu şiir yüzünden, hapis cezasına çarptırıldığında neredeydiler?

Bugün "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor" diyorlar da...

Aynı TÜSİAD daha birkaç ay önce CHP'deki para sayma kuleleri görüntüleriyle ilgili açıklamada bulunmuş muydu! Ya da hemen her gün belediyelerde dönen rüşvet çarkına, eş-dost akraba atamalarına ne demişti?

Veyahut, bugün yargı bağımsızlığından dem vuran TÜSİAD geçmişte ne yapıyordu? Hatırlayanınız var mı? Hani ananasların gidip geldiği dönemlerde, üyeleri işlerini tıkır tıkır yürütürken, yargı içindeki paralel örgütlenmenin iş dünyası üzerindeki ağır baskısından, şantajından rahatsızlık duyduklarna dair bir kelam ediyorlar mıydı?

Bugün ağzından kadın haklarını, cinayetlerini düşürmeyen, hak-hukuk diyen TÜSİAD, 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler ikna odalarında başlarını açmaları için baskı görürken sesini çıkarıyor muydu?

Liste daha uzar gider… O yüzden diyorum ki, bırakın bu işleri! Sizin işiniz üretmek… Siyaset yapacaksanız bırakın derneği partiye üye olun.