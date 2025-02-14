TÜSİAD'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: "O dönemler geride kaldı" | Video
TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Siyasete ve bağımsız yargıya “istikamet” çizilen, demokrasiye “balans ayarı” verilen dönemlerin geride kaldığını unutanlara tekrar hatırlatmak isteriz ki… Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle birilerinin hasretini çektiği vesayet odakları artık ortadan kalkmıştır!” ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş insanları halkın iradesi ile seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine yankısı dünyanın diğer ucundan duyulan Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine sahip çıksınlar." dedi.
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